Surf aperta la caccia alle grandi onde di Nazaré

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo fino al 31 marzo per la chiamata del Big Wave Challange in Portogallo. Surfisti da tutto il mondo in attesa di frangenti di almeno 8 metri d’altezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

surf aperta la caccia alle grandi onde di nazar233

© Gazzetta.it - Surf, aperta la caccia alle grandi onde di Nazaré

News recenti che potrebbero piacerti

surf aperta caccia grandiSurf, aperta la caccia alle grandi onde di Nazaré - Surfisti da tutto il mondo in attesa di frangenti di almeno 8 metri d’altezza ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Surf Aperta Caccia Grandi