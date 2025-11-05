Superstar bugie e colpi bassi La grande famiglia di Call My Agent

Roma, 5 novembre 2025 – Bell’ambientino quello dello spettacolo e dintorni. Anche in un’agenzia come la storica CMA tutti a dichiararsi amici, anzi di più, una vera famiglia e poi, morta la mitica responsabile Elvira, eccoli pronti a farsi di nascosto la guerra, senza esclusione di colpi, per assumere il comando. La terza stagione di Call My Agent – Italia, dal 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now, inizia con un tributo a Elvira, e quindi alla grande attrice Marzia Ubaldi che la interpretava, scomparsa nell’ottobre di due anni fa. Chi prenderà il suo posto? Elvira ha lasciato un testamento nel quale designa come suo erede chi conquisterà il suo pupillo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Superstar, bugie e colpi bassi. La grande famiglia di Call My Agent

