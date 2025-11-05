Supernatural – Stagione 15 | la spiegazione del finale della serie

Quale destino ha colpito Sam e Dean Winchester nel finale della serie Supernatural? Non è esagerato affermare che Supernatural è stato un punto fermo della televisione negli ultimi 15 anni. La storia di mostri e miti di Eric Kripke ha sfidato ogni pronostico, conquistando un pubblico appassionato e fedele e guadagnandosi il diritto di concludersi secondo i propri termini. Dopo aver esaurito ogni possibilità di aumentare la posta in gioco stagione dopo stagione, la quindicesima stagione di Supernatural è stata confermata come l’ultima, con uno scontro finale tra i Winchester e Dio dopo che Chuck ha rivelato di essere stato l’artefice di ogni sventura e tragedia nella vita di Sam e Dean come parte di un grande esercizio narrativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it