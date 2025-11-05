Superluna del Castoro stasera il cielo si illumina | ecco dove e quando vederla

(Adnkronos) – Oggi, 5 novembre 2025, il cielo regalerà uno spettacolo unico: la Superluna del Castoro, la più grande e luminosa degli ultimi sei anni. Questa sera, il nostro satellite naturale raggiunge la fase di piena alle 14:19 (ora italiana) e il perigeo alle 23:27, il punto più vicino alla Terra, a soli 356.833 chilometri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

