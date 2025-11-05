Superluna del castoro | perché la luna ti sembra enorme La più luminosa del 2025

Bologna, 5 novembre 2025 – La superluna del castoro ha un fascino tutto suo. In questi giorni la luna è piena e particolarmente brillante. Stasera, mercoledì 5 novembre, la luna è ad un perigeo molto accentuato. Dunque è fino al 14% più grande e 30% più luminosa. Nebbia e temperature in calo in Emilia-Romagna, prime gelate? Le previsioni meteo Gli effetti della illusione lunare. E sono circa 355mila i chilometri della distanza terra - luna. Sembrerà enorme, effetto accentuato dalla cosiddetta illusione lunare: un fenomeno percettivo per cui il cervello umano interpreta la luna vicina all’orizzonte come più grande di quanto sia in realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Superluna del castoro: perché la luna ti sembra enorme. “La più luminosa del 2025”

Leggi anche questi approfondimenti

Si alzerà presto nel cielo la bellissima Superluna Piena del Castoro, la più grande e luminosa dell’anno. Il fenomeno astronomico sarà visibile anche in diretta streaming. Ecco tutto quello che c’è sapere per non perdersi l’evento ? - facebook.com Vai su Facebook

Occhi al cielo stasera per la Superluna del Castoro, sarà la Luna piena più grande dell’anno - X Vai su X

Superluna del Castoro: la Luna più grande degli ultimi sei anni. Ecco come e quando vederla - Il cielo offre uno spettacolo unico: la Superluna del Castoro, la più grande e luminosa. Scrive panorama.it

Superluna del castoro: perché la luna ti sembra enorme. “La più luminosa del 2025” - Romano Serra, astrofisico dell’osservatorio comunale di Persiceto (Bologna): “E’ la luna piena più vicina al nostro pianeta di tutto l’anno”. Riporta msn.com

Superluna del Castoro, la luna piena più grande dell'anno: come vederla - Dopo mesi di attesa, il cielo torna a offrire un appuntamento raro e suggestivo: oggi, 5 novembre, la cosiddetta “Luna del Castoro” sarà protagonista della Superluna più vicina e brillante dell'anno, ... Segnala hdblog.it