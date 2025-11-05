Supereroi per l’ambiente Il contest fotografico che premia i più virtuosi

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la prima edizione del contest fotografico “ Supereroi per l’Ambiente ”, promosso dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente, in collaborazione con Lucca Comics & Games. Domenica al Giardino degli Osservanti la premiazione ufficiale dei tre scatti vincitori, coordinata da Letizia Cosplay e Roberto Costantini. Ai vincitori è stata consegnata una grande coppa ricordo dei Lucca Comics & Games: Roberto Cugini, vestito da mocio, ha conquistato il riconoscimento per il “rifiuto più strano” raccolto durante il festival, e ad aiutare è stato anche il suo costume cosplay davvero originale; Leonardo Fratello, giovanissimo partecipante accompagnato dal padre Andrea, è stato immortalato con mantello da supereroe mentre rimuoveva rifiuti in città: premiato come “scatto più creativo”, di sicuro attinente al titolo dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

