Supereroi per l’ambiente Il contest fotografico che premia i più virtuosi

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la prima edizione del contest fotograficoSupereroi per l’Ambiente ”, promosso dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente, in collaborazione con Lucca Comics & Games. Domenica al Giardino degli Osservanti la premiazione ufficiale dei tre scatti vincitori, coordinata da Letizia Cosplay e Roberto Costantini. Ai vincitori è stata consegnata una grande coppa ricordo dei Lucca Comics & Games: Roberto Cugini, vestito da mocio, ha conquistato il riconoscimento per il “rifiuto più strano” raccolto durante il festival, e ad aiutare è stato anche il suo costume cosplay davvero originale; Leonardo Fratello, giovanissimo partecipante accompagnato dal padre Andrea, è stato immortalato con mantello da supereroe mentre rimuoveva rifiuti in città: premiato come “scatto più creativo”, di sicuro attinente al titolo dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

