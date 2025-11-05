Superbike quando inizia il Mondiale 2026? Il calendario completo si comincia a fine febbraio
Il Mondiale Superbike 2025 è terminato con l’infuocato epilogo che ha consegnato il terzo titolo della carriera a Toprak Razgatlioglu, bravo a resistere al “colpo di coda” di Nicolò Bulega. Quest’ultimo è unanimemente considerato il grande favorito per il titolo 2026, poiché il turco saluterà tutti e si trasferirà in MotoGP. Dunque, andiamo a vedere quali saranno i connotati della prossima stagione SBK, la trentanovesima nella storia di un campionato nato nel 1988. Nel 2026 sono previsti dodici round, esattamente come nel 2025. Gli autodromi sono gli stessi, ma vi saranno tempistiche differenti rispetto al Mondiale appena concluso. 🔗 Leggi su Oasport.it
