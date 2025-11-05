Super sconti Amazon su Vivo X300 Pro e Pixel 10 | fino a 300€ di risparmio sugli smartphone top di gamma

Sconti Amazon su una nuova ondata di offerte tech che permettono di risparmarmiare fino a 300€ su smartphone di ultima generazione, compresi i nuovissimi Vivo X300 Pro e Google Pixel 10, entrambi appena lanciati sul mercato italiano. Il top di gamma di Vivo, con fotocamera Zeiss e prestazioni al vertice, è già disponibile con uno sconto di 150€, mentre Pixel 10, smartphone premium di Google con intelligenza artificiale integrata e fotocamera migliorata, scende di ben 300€. Un’occasione perfetta per chi vuole anticipare i regali o semplicemente risparmiare su articoli di qualità. Le offerte cambiano rapidamente, quindi conviene tenere d’occhio le promozioni giornaliere prima che vadano esaurite. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Super sconti Amazon su Vivo X300 Pro e Pixel 10: fino a 300€ di risparmio sugli smartphone top di gamma

Altri contenuti sullo stesso argomento

ULTIMA CHIAMATA PER I SUPER SCONTI DI HALLOWEEN! Oggi e domani sono gli ultimi giorni per approfittare delle offerte fino al 75% su prodotti selezionati! ? Non perdere questa occasione: scopri subito tutti gli articoli in promozione www.danto - facebook.com Vai su Facebook

Super sconti sui Google Pixel: Pixel 10, 9 e 9a in offerta su Amazon con Android puro e Gemini integrato - Amazon propone una serie di sconti imperdibili sulla nuova gamma di smartphone Google Pixel: dai modelli top di gamma con Gemini integrato ai più accessibili Pixel 9a, tutti con fotocamere AI e design ... Lo riporta hwupgrade.it

Amazon termina ottobre con offerte pazzesche: ecco i super sconti di Halloween - Ogni volta che arrivano le festività, Amazon riesce a svolgere la funzione di leader tra tutti i siti e- Da tecnoandroid.it

Fotocamere da 200MP e ricarica ultra-rapida: questi due smartphone vivo sono in super sconto su Amazon! - Amazon sconta a dei prezzi molto interessanti due smartphone vivo di fascia alta, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Secondo tech.everyeye.it