Sulle politiche per la casa destre desolanti Parla la capogruppo M5S in commissione Bilancio al Senato Pirro
Elisa Pirro, capogruppo M5S in commissione Bilancio al Senato, che cosa ne pensa del disegno di legge di FdI che punta a semplificare e velocizzare gli sfratti per chi non paga l'affitto per due mesi consecutivi? "Con l'approvazione definitiva della riforma della Giustizia il governo è in trance agonistica: tale proposta è l'ennesima arma di distrazione di massa rispetto a una Manovra intrisa di tagli e tasse. Gli sfratti escono dal cilindro ora per non parlare delle tasse sulla casa che aumentano". L'affitto è una delle voci che maggiormente incide sui redditi delle persone e secondo gli ultimi dati Istat aumentano le famiglie in povertà assoluta in affitto.
