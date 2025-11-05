Sulle orme di Dante a Bergamo | incontri letture e musica per un viaggio nel Purgatorio
Dal commento di Alberico da Rosciate alle riflessioni di studiosi e artisti, la Società Dante Alighieri apre un nuovo anno dedicato alla bellezza e all’attualità del messaggio dantesco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sulle orme di Dante a Bergamo: incontri, letture e musica per un viaggio nel «Purgatorio» - S i intitola «Presenze e memorie di Dante a Bergamo» il primo trimestre 2025- Si legge su ecodibergamo.it