Sui Santa Balera arriva la benedizione di papa Leone XIV | Testimoni di amore attraverso la musica
Una “significativa canzone” e l'incoraggiamento a “testimoniare l’amore e la gioia cristiana anche attraverso la musica”. Il brano “Terra amata, terra mia”, di ispirazione francescana, scritto da Luca Medri e David Sabiu e prodotto da Giordano Sangiorgi per Materiali Musicali, è stato trasmesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
