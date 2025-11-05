Successo per lo spettacolo Anna Insana Passio al Palazzo Donn’Anna

2anews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata al Palazzo DonnAnna la nuova Stagione Concertistica e Culturale 2025 – 2026 della Fondazione Pietà de Turchini, con uno spettacolo molto suggestivo sulla vita di Anna Carafa. Con lo spettacolo inaugurale – Anna Insana Passio – messo in scena sabato 25 ottobre al Palazzo Donn’Anna di Posillipo, la Fondazione Pietà de’ Turchini, ha inaugurato . 🔗 Leggi su 2anews.it

successo per lo spettacolo anna insana passio al palazzo donn8217anna

© 2anews.it - Successo per lo spettacolo “Anna Insana Passio” al Palazzo Donn’Anna

Altri contenuti sullo stesso argomento

successo spettacolo anna insanaSuccesso per lo spettacolo “Anna Insana Passio” al Palazzo Donn’Anna - messo in scena sabato 25 ottobre al Palazzo Donn’Anna di Posillipo, la Fondazione Pietà de’ Turchini, ha ... 2anews.it scrive

successo spettacolo anna insanaSPETTACOLI - "Anna. Insana Passio": sold out e applausi interminabili inaugurano la 28ª stagione della Pietà de’ Turchini - Insana Passio", lo spettacolo di inaugurazione della 28esima stagione concertistica della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, andato in scena sabato 25 ottobre. Lo riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Successo Spettacolo Anna Insana