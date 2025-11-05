Successo per lo spettacolo Anna Insana Passio al Palazzo Donn’Anna
Presentata al Palazzo Donn’Anna la nuova Stagione Concertistica e Culturale 2025 – 2026 della Fondazione Pietà de Turchini, con uno spettacolo molto suggestivo sulla vita di Anna Carafa. Con lo spettacolo inaugurale – Anna Insana Passio – messo in scena sabato 25 ottobre al Palazzo Donn’Anna di Posillipo, la Fondazione Pietà de’ Turchini, ha inaugurato . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo il successo estivo, lo spettacolo musicale ''Voglio Vederti Danzare'', omaggio a Franco Battiato, torna in Sicilia con tre date: Palermo, Trapani e Ragusa. #FrancoBattiato #VoglioVedertiDanzaretour #PoliteamaGaribaldiPalermo #concertinovembreSicilia - facebook.com Vai su Facebook
Successo per lo spettacolo “Anna Insana Passio” al Palazzo Donn’Anna - messo in scena sabato 25 ottobre al Palazzo Donn’Anna di Posillipo, la Fondazione Pietà de’ Turchini, ha ... 2anews.it scrive
SPETTACOLI - "Anna. Insana Passio": sold out e applausi interminabili inaugurano la 28ª stagione della Pietà de’ Turchini - Insana Passio", lo spettacolo di inaugurazione della 28esima stagione concertistica della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, andato in scena sabato 25 ottobre. Lo riporta napolimagazine.com