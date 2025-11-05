Su che canale vedere in tv Errani Paolini-Kudermetova Mertens oggi WTA Finals 2025 | orario programma streaming
Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens nell’ultima partita della fase a gironi delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno incominciato il torneo di doppio con una schiacciante vittoria contro Asia MuhammadDemi Schuurs, ma hanno poi perso in due set contro Su-Wei HsiehJelena Ostapenko. L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre, alle ore 13.00 italiane. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENSE DALLE 13.00 Tutto si deciderà in questo scontro diretto da brividi: chi lo vince chiude il gruppo Martina Navratilova al secondo posto e si qualifica alle semifinali, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. 🔗 Leggi su Oasport.it
