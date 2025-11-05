Su che canale vedere in tv Conegliano-Milano oggi A1 volley femminile | orario programma streaming
Conegliano e Milano si affronteranno mercoledì 5 novembre (ore 20.30) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena lo scontro diretto per eccellenza tra le due grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Scandicci, l’incontro non si era giocato tre settimane fa come da programma originario perché in quella giornata le due compagini si sono fronteggiate per la Supercoppa Italiana. LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 Al PalaTrieste fu la formazione meneghina a imporsi al tie-break e ad alzare al cielo il trofeo, interrompendo il dominio della corazzata veneta che durava da sei anni e facendo festa per la prima volta nella propria storia entro i confini nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ci siamo quasi! Il canale Man-Ga sta per tornare sul canale 236! Ecco il promo che c'è sintonizzandosi sul canale ATTENZIONE: Il canale sarà in HbbTV ovvero sarà visibile solo per chi ha una smart TV collegata ad internet. Cosa vi piacerebbe vedere sul - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - 30) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Riporta oasport.it
Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 1° novembre, programma, canali, streaming - L’anticipo della settima giornata di Serie A1 femminile propone una sfida dal fascino particolare: Volley Bergamo 1991 contro Prosecco Doc A. Da oasport.it