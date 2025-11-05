Su Attanasio Jacovacci e Paciolla le famiglie chiedono un’unica Commissione d’inchiesta | ne va della dignità dello Stato
In Senato oggi i famigliari di Mario Paciolla, Luca Attanasio, Vittorio Jacovacci, insieme a parlamentari, avvocati, giornalisti, attivisti, sono intervenuti per chiedere la istituzione urgente di una unica commissione di inchiesta su quelle tragiche vicende. Assente ingiustificato il Governo, come pure i parlamentari di maggioranza. Una vergogna che potrà essere scongiurata soltanto da fatti concludenti, altrimenti, come ha più volte ribadito il padre di Luca Attanasio, Salvatore: “Il silenzio equivarrà a complicità nelle morti dei nostri cari”. Eppure unanime era stato il voto dei parlamentari componenti della Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato nel momento in cui c’era da approvare una risoluzione volta ad impegnare lo Stato italiano a fare ogni sforzo per accertare la verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
