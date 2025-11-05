studenti risse e spray urticante calci e pugni 14enne ferito al corni tre minori intossicate sulla corriera

Ancora Far West a scuola. A poco più di due settimane dal brutale pestaggio all’ istituto tecnico Corni, quando uno studente di 14 anni è stato accerchiato da un gruppo di coetanei che l’hanno colpito violentemente al volto con un tirapugni tanto che il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento maxillo - facciale, un’altra aggressione è scoppiata nel piazzale davanti all’ingresso dell’istituto di largo Aldo Moro. Cosa abbia scatenato il parapiglia è ancora da chiarire anche se la dinamica non sembra tanto diversa dalla precedente: calci e pugni a un altro 14enne, accerchiato dal branco, un pestaggio che poi si è trasformato in rissa con circa 12 studenti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

