Studenti risse e spray urticante Calci e pugni 14enne ferito al Corni Tre minori intossicate sulla corriera
Ancora Far West a scuola. A poco più di due settimane dal brutale pestaggio all’ istituto tecnico Corni, quando uno studente di 14 anni è stato accerchiato da un gruppo di coetanei che l’hanno colpito violentemente al volto con un tirapugni tanto che il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento maxillo - facciale, un’altra aggressione è scoppiata nel piazzale davanti all’ingresso dell’istituto di largo Aldo Moro. Cosa abbia scatenato il parapiglia è ancora da chiarire anche se la dinamica non sembra tanto diversa dalla precedente: calci e pugni a un altro 14enne, accerchiato dal branco, un pestaggio che poi si è trasformato in rissa con circa 12 studenti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
