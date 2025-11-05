Studentessa scomparsa in provincia di Siena | sul posto anche un' unita cinofila dei vigili del fuoco di Parma

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viktoria Peroni, una giovane ragazza di 20 anni, studentessa e residente nel Comune di Montalcino, in provincia di Siena, è scomparsa dalla sua abitazione. Da Parma è partita un unità cinofila del comando dei vigili del fuoco che sta partecipando alle ricerche. La ragazza si è allontana da casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

