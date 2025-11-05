Studentessa scomparsa in provincia di Siena | sul posto anche un' unita cinofila dei vigili del fuoco di Parma
Viktoria Peroni, una giovane ragazza di 20 anni, studentessa e residente nel Comune di Montalcino, in provincia di Siena, è scomparsa dalla sua abitazione. Da Parma è partita un unità cinofila del comando dei vigili del fuoco che sta partecipando alle ricerche. La ragazza si è allontana da casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
ATTENZIONE A Montalcino è scomparsa Viktoria Peroni, 20 anni, studentessa e residente nel Comune. Si è allontanata da casa senza cellulare. Segni particolari e abbigliamento: • Alta circa 170 cm • Capelli castano chiaro, taglio a caschetto fino alle spalle • - facebook.com Vai su Facebook
Ventenne scomparsa a Montalcino, ricerche in corso per Viktoria Peroni - (Adnkronos) – In provincia di Siena sono in corso le ricerche di una giovane ragazza scomparsa, la 20enne Viktoria Peroni, residente nel comune di Montalcino, ex studentessa del Liceo Linguistico Lamb ... Da msn.com
Siena, scomparsa da due giorni Miriam Oliviero, 24 anni: ricerche a tappeto in tutta la provincia - Ore d’ansia a Monteroni d’Arbia per la scomparsa di Miriam Oliviero, 24 anni, svanita dopo una chiamata alla madre da Siena ... Riporta fanpage.it
Trovata morta la giovane scomparsa a Siena - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive giornaledibrescia.it