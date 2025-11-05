Straordinari discepoli di Cristo e guide sicure la chiesa di Terni ricorda santi beati venerabili e servi di Dio

La parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni organizza un solenne ricordo dei santi, beati, venerabili e servi di Dio della diocesi di Terni Narni Amelia, che verrà celebrato con una commemorazione e un evento musicale, realizzato dal coro del liceo musicale Angeloni di Terni e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it