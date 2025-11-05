Stranieri aumento del 4% Dossier sull’immigrazione analizza il fenomeno
Da 424.066 stranieri residenti a 439.789. Aumenta per il terzo anno consecutivo l’immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell’anno successivo, infatti, nel 2024 la popolazione straniera è salita di un ulteriore 3,7%, una quota corrispondente a quasi 16mila persone, almeno stando ai dati provvisori diffusi dall’Istat nel corso dell’anno. A Lucca l’aumento è del 4%. Il dossier statistico sull’ Immigrazione, con i dati relativi alla Toscana, è stato presentato ieri alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il dossier è stato realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, punto di riferimento a livello nazionale per l’analisi dei fenomeni migratori in Italia e nelle diverse regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
