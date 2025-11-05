Strage di Nassiriya | il Comune propone alla scuola di ricordare i caduti i docenti dicono no
Santa Croce sull’Arno (Pisa), 5 novembre 2025 – Polemica a Santa Croce sull'Arno ( Pisa) a seguito della decisione del c ollegio dei docenti dell'istituto scolastico secondario Banti-Della Maggiore di non accogliere la proposta dell'amministrazione comunale di fare un'iniziativa agli studenti per ricordare i caduti di Nassiriya il 12 novembre, giorno che ricorda l'attentato subito dai militari italiani in missione di pace. Il Comune, che rende nota la vicenda, si dice «rammaricato per la mancata opportunità» data agli studenti. Il Comune, che è guidato dal centrodestra, aveva proposto di fare un incontro con l'Arma dei Carabinieri per le classi di terza media nell'ambito del percorso 'Incontri sulla legalità'. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Innanzitutto il sindaco Francesco Billi ha comunicato che dal 4 novembre al 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, la facciata del Municipio sarà illuminata dal Tricolore, in omaggio a tutti coloro che partecipano al progresso e alla sicurezza della - facebook.com Vai su Facebook
