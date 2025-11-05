Strage di Nassiriya | il Comune propone alla scuola di ricordare i caduti i docenti dicono no

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 5 novembre 2025 – Polemica a Santa Croce sull'Arno ( Pisa) a seguito della decisione del c ollegio dei docenti dell'istituto scolastico secondario Banti-Della Maggiore di non accogliere la proposta dell'amministrazione comunale di fare un'iniziativa agli studenti per ricordare i caduti di Nassiriya il 12 novembre, giorno che ricorda l'attentato subito dai militari italiani in missione di pace. Il Comune, che rende nota la vicenda, si dice «rammaricato per la mancata opportunità» data agli studenti. Il Comune, che è guidato dal centrodestra, aveva proposto di fare un incontro con l'Arma dei Carabinieri per le classi di terza media nell'ambito del percorso 'Incontri sulla legalità'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

strage di nassiriya il comune propone alla scuola di ricordare i caduti i docenti dicono no

© Lanazione.it - Strage di Nassiriya: il Comune propone alla scuola di ricordare i caduti, i docenti dicono no

Leggi anche questi approfondimenti

strage nassiriya comune proponeStrage di Nassiriya: il Comune propone alla scuola di ricordare i caduti, i docenti dicono no - Della Maggiore non accoglie la proposta del Comune di Santa Croce sull’Arno di fare un’iniziativa per commemorare il tragico attentato ai militar ... Scrive lanazione.it

La strage di Castel d'Azzano, minuto per minuto: l’irruzione alle 3.15, l'odore di gas, il boato e la casa trasformata in trappola - La più grande strage di carabinieri dai tempi di Nassiriya in Iraq non si consuma in un teatro di guerra ma in un’apparentemente tranquilla e anonima stradina di campagna a una decina di chilometri da ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Nassiriya Comune Propone