Strage di alpinisti italiani in Nepal ma speranze per di Marco Di Marcello | Il segnale Gps si muove
In Nepal continuano le ricerca di Marco Di Marcello, alpinista italiano disperso dopo la valanga sullo Yalung Ri. Il suo segnale GPS risulta ancora attivo, alimentando la speranza dei familiari. Quattro gli italiani morti nelle due tragedie che hanno colpito le spedizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’accoltellatore di Milano. La strage degli alpinisti. L’altra guerra di Israele - X Vai su X
STRAGE DI ITALIANI IN NEPAL, 5 ALPINISTI TRAVOLTI DALLA NEVE: 4 SONO MORTI Sul Panbari hanno perso la vita Alessandro Caputo e Stefano Farronato, di 28 e 51 anni. Ritrovati anche i corpi del 30enne altoatesino Markus Kirchler, e del f - facebook.com Vai su Facebook
Nepal, strage di alpinisti italiani: almeno cinque morti - Si aggrava il bilancio della vittime italiane in Nepal, escursionisti sulle vette della catena montuosa più alta del mondo: almeno cinque alpinisti italiani dati per morti e altri dispersi ... Segnala rainews.it
Strage di alpinisti italiani in Nepal, ma speranze per di Marco Di Marcello: “Il segnale Gps si muove” - In Nepal continuano le ricerca di Marco Di Marcello, alpinista italiano disperso dopo la valanga sullo Yalung Ri ... Scrive fanpage.it
Valanghe in Nepal, la strage degli alpinisti italiani: traditi dall’amore più grande, chi erano - Su Fara San Martino, in provincia di Chieti, incombe il versante più “himalayano” della Maiella. Da ilmattino.it