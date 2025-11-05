Strage di alpinisti italiani in Nepal ma speranze per di Marco Di Marcello | Il segnale Gps si muove

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Nepal continuano le ricerca di Marco Di Marcello, alpinista italiano disperso dopo la valanga sullo Yalung Ri. Il suo segnale GPS risulta ancora attivo, alimentando la speranza dei familiari. Quattro gli italiani morti nelle due tragedie che hanno colpito le spedizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

