Smaltita la sconfitta nel derby contro la Mens Sana, la Stosa ha ripreso a lavorare in palestra dalla mattina di ieri quando i giocatori si sono ritrovati agli ordini dello staff. Il ko subito nella seconda stracittadina stagionale non ha lasciato scorie nella testa dei giocatori, se non un po’ di delusione per aver perso il secondo derby stagionale di fronte comunque a una squadra forte e profonda come quella biancoverde. Ci sono comunque delle note positive dopo la gara di domenica scorsa: in primis la compattezza della Stosa che nonostante le difficoltà incontrate durante il match non ha mai mollato la presa sulla partita, cercando di rimanere attaccata al match fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Stosa, delusione dopo il ko nel derby. Guerra: "Serve più concentrazione"