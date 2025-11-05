La Commissione europea riapre un dossier che sembrava ormai chiuso: lo stop ai motori a combustione previsto per il 2035. Dopo mesi di silenzio, da Bruxelles arrivano segnali concreti di una possibile revisione del regolamento sulle emissioni di CO? per le nuove auto, una delle decisioni più controverse del Green Deal europeo. A confermarlo è stato il commissario al Clima, Wopke Hoekstra, che ha annunciato una valutazione d’impatto in corso per preparare la nuova proposta legislativa. Leggi anche: Benzina e diesel, stangata a sorpresa per gli italiani: schizzano i prezzi, cosa sta succedendo Il 10 dicembre, data già cerchiata in rosso nei calendari del Collegio dei Commissari, sarà presentato un pacchetto legislativo dedicato al settore automotive, che potrebbe ridisegnare il futuro della mobilità in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stop ai motori a combustione dal 2035, l’Europa ci ripensa: riaperta la discussione