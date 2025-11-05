Stop ai motori a combustione dal 2035 l’Europa ci ripensa | riaperta la discussione
La Commissione europea riapre un dossier che sembrava ormai chiuso: lo stop ai motori a combustione previsto per il 2035. Dopo mesi di silenzio, da Bruxelles arrivano segnali concreti di una possibile revisione del regolamento sulle emissioni di CO? per le nuove auto, una delle decisioni più controverse del Green Deal europeo. A confermarlo è stato il commissario al Clima, Wopke Hoekstra, che ha annunciato una valutazione d’impatto in corso per preparare la nuova proposta legislativa. Leggi anche: Benzina e diesel, stangata a sorpresa per gli italiani: schizzano i prezzi, cosa sta succedendo Il 10 dicembre, data già cerchiata in rosso nei calendari del Collegio dei Commissari, sarà presentato un pacchetto legislativo dedicato al settore automotive, che potrebbe ridisegnare il futuro della mobilità in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con la revisione anticipata dello stop ai motori termici si apre finalmente uno spiraglio di salvezza per i nostri motori. Vi tengo aggiornati. - facebook.com Vai su Facebook
Stop ai motori a combustione dal 2035, l’Europa ci ripensa: riaperta la discussione - La Commissione europea riapre un dossier che sembrava ormai chiuso: lo stop ai motori a combustione previsto per il 2035. Riporta thesocialpost.it
L’Europa pronta a ritrattare la norma sul blocco emissioni del 2035 - L’Unione Europea valuta di rivedere lo stop ai motori a benzina e diesel dal 2035: Bruxelles prepara una nuova proposta per dicembre ... Come scrive virgilio.it
Ue verso revisione standard CO2 delle auto il 10 dicembre - La Commissione europea sta "conducendo una valutazione d'impatto per preparare la proposta legislativa" sulla revisione del regolamento sulle emissioni CO2 delle nuove auto che dal 2035 imporrà lo sto ... Segnala ansa.it