Stipendi scattano gli aumenti per la scuola | fino a 185 euro in più in busta paga per gli insegnanti
Aumentano gli stipendi per il mondo della scuola. La firma del rinnovo contrattuale per il periodo 2022-2024 è ormai alle porte. L’incremento in busta paga per gli insegnanti sarà di circa 150 euro, ma potrà arrivare – in alcuni casi – fino a 185 euro. Parliamo di un incremento del 6%. Per il personale Ata, invece, l’aumento medio mensile sarà di circa 110 euro. La trattativa all’Aran con le organizzazioni sindacali è ripresa oggi, con la firma del contratto attesa in queste ore. “Penso che ci siano le condizioni per la firma anche della scuola”, aveva detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Radio24. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aumento di stipendio per i dipendenti comunali - Il nuovo contratto - facebook.com Vai su Facebook
Aumenti di stipendi nella scuola, fino a 185 euro dal rinnovo del contratto - Ripartono le trattative per il rinnovo del contratto della scuola: insegnanti che potranno avere fino a 185 euro in più al mese e quasi 1. Da quifinanza.it
Scuola, aumenti fino a 185 euro al mese per i professori: le simulazioni in base all'anzianità - Dopo i ministeriali, dopo gli infermieri, dopo i dipendenti comunali, è il turno dei professori. Secondo ilgazzettino.it
Rinnovo contratto scuola, incontro decisivo il 5 novembre: aumenti per docenti e Ata, ma quando arriveranno? - Domani, 5 novembre, si terrà all’Aran un incontro, tra amministrazione e sindacati, sicuramente decisivo relativo al rinnovo del contratto scuola 2022- tecnicadellascuola.it scrive