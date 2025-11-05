Aumentano gli stipendi per il mondo della scuola. La firma del rinnovo contrattuale per il periodo 2022-2024 è ormai alle porte. L’incremento in busta paga per gli insegnanti sarà di circa 150 euro, ma potrà arrivare – in alcuni casi – fino a 185 euro. Parliamo di un incremento del 6%. Per il personale Ata, invece, l’aumento medio mensile sarà di circa 110 euro. La trattativa all’Aran con le organizzazioni sindacali è ripresa oggi, con la firma del contratto attesa in queste ore. “Penso che ci siano le condizioni per la firma anche della scuola”, aveva detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Radio24. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stipendi, scattano gli aumenti per la scuola: fino a 185 euro in più in busta paga per gli insegnanti