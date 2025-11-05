Sting 3.0 World Tour due date in Italia nel 2026 | al via le prevendite

foto di Eric Ryan Anderson MILANO – Sting aggiunge due nuovi appuntamenti al suo “STING 3.0” World Tour, facendo tappa in Italia per due concerti estivi con il suo trio insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas. Il 3 luglio 2026 arriverà a Perugia, sul prestigioso palco dell’Arena Santa Giuliana, nell’ambito della rassegna Umbria Jazz, uno dei festival musicali più amati e seguiti al mondo. Il 31 luglio 2026 si esibirà poi a Bassano del Grappa, al Bassano Music Park presso il Parco Ragazzi del ’99, per un altro indimenticabile show. I biglietti saranno disponibili in prevendita riservata al Fan Club di Sting a partire dalle ore 10 di mercoledì 5 novembre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

