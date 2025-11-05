Stellantis ritira 375mila suv in tutto il mondo per rischio incendio | Parcheggiate all' aperto e lontano dagli edifici

Maxi ritiro di veicoli da parte di Stellantis. L'azienda ha annunciato di aver richiamato 375mila suv ibridi plug-in Jeep Wrangler e Grand Cherokee in tutto il mondo a causa di guasti alle batterie dopo 19 segnalazioni di incendi, e ha invitato i proprietari a parcheggiare i veicoli all'aperto. 🔗 Leggi su Today.it

