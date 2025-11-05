Stellantis ha annunciato un nuovo e massiccio richiamo di veicoli ibridi plug-in a causa di un difetto alle batterie che potrebbe provocare incendi, esortando i proprietari a non ricaricare le auto e a parcheggiarle lontano da edifici fino alla risoluzione del problema. La casa automobilistica ha dichiarato che una soluzione tecnica è in fase di definizione e che sarà comunicata “a breve”. Il problema riguarda circa 320.000 veicoli solo negli Stati Uniti, secondo quanto comunicato alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Stellantis ha riferito di aver ricevuto 19 segnalazioni di incendi e un caso di infortunio legati al difetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stellantis richiama centinaia di migliaia di veicoli: rischio alto, “parcheggiare lontano dagli edifici”