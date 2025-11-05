Stellantis richiama centinaia di migliaia di veicoli | rischio alto parcheggiare lontano dagli edifici
Stellantis ha annunciato un nuovo e massiccio richiamo di veicoli ibridi plug-in a causa di un difetto alle batterie che potrebbe provocare incendi, esortando i proprietari a non ricaricare le auto e a parcheggiarle lontano da edifici fino alla risoluzione del problema. La casa automobilistica ha dichiarato che una soluzione tecnica è in fase di definizione e che sarà comunicata “a breve”. Il problema riguarda circa 320.000 veicoli solo negli Stati Uniti, secondo quanto comunicato alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Stellantis ha riferito di aver ricevuto 19 segnalazioni di incendi e un caso di infortunio legati al difetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Stellantis richiama 320mila modelli Jeep ibridi negli Stati Uniti per rischio di incendio alle batterie - X Vai su X
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/stellantis-richiama-320mila-modelli-jeep-ibridi-stati-uniti-rischio-incendio-batterie-AHleYaXD #Stellantis #Jeep #auto - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis, Italia ridotta a un rottame - Stellantis chiuderà il 2025 con la produzione italiana ai minimi in assoluto. Da ilgiornale.it
Stellantis, cambi al vertice: a Cappellano la guida dell'Europa e Imparato va in Maserati - ROMA – Continua la riorganizzazione del vertice di Stellantis da parte del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa che ha rimesso le mani sul Leadership Team, il gruppo di prima linea di manager, ... Come scrive repubblica.it
Stellantis, in 9 mesi la produzione in Italia è crollata di un terzo - Il 2025 sta evidenziando un evidente peggioramento dei dati produttivi di Stellantis in Italia, anche rispetto a quanto rilevato nel 2024. Segnala tg24.sky.it