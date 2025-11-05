stellantis richiama 375mila suv ibridi per rischio incendio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi richiamo globale per Jeep Wrangler e Grand Cherokee. Stellantis ha annunciato un richiamo di oltre 375mila SUV ibridi plug-in dei modelli Jeep Wrangler e Jeep Grand Cherokee a causa di potenziali guasti alle batterie che hanno provocato 19 casi di incendio in tutto il mondo. L’azienda ha invitato i proprietari a parcheggiare i veicoli all’aperto e a non ricaricarli fino al completamento delle riparazioni. Circa 320mila mezzi coinvolti si trovano negli Stati Uniti, mentre il resto è distribuito tra Europa e altri mercati. Secondo quanto riportato da Reuters, il richiamo riguarda: Jeep Wrangler 4xe prodotte tra il 2020 e il 2025,. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

