Stellantis richiama 375mila SUV ibridi per rischio incendio

Dayitalianews.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi richiamo globale per Jeep Wrangler e Grand Cherokee. Stellantis ha annunciato un richiamo di oltre 375mila SUV ibridi plug-in dei modelli Jeep Wrangler e Jeep Grand Cherokee a causa di potenziali guasti alle batterie che hanno provocato 19 casi di incendio in tutto il mondo. L’azienda ha invitato i proprietari a parcheggiare i veicoli all’aperto e a non ricaricarli fino al completamento delle riparazioni. Circa 320mila mezzi coinvolti si trovano negli Stati Uniti, mentre il resto è distribuito tra Europa e altri mercati. Secondo quanto riportato da Reuters, il richiamo riguarda: Jeep Wrangler 4xe prodotte tra il 2020 e il 2025,. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

stellantis richiama 375mila suv ibridi per rischio incendio

© Dayitalianews.com - Stellantis richiama 375mila SUV ibridi per rischio incendio

Leggi anche questi approfondimenti

Problemi alle batterie: Stellantis richiama 375mila Suv ibridi in tutto il mondo - in Jeep Wrangler e Grand Cherokee in tutto il mondo a causa di guasti alle batterie dopo 19 segnalazioni di incendi e ha invitato i ... Segnala msn.com

Leapmotor B10, ecco il c-suv full electric di Stellantis. Il test drive - Un 100% elettrico con un solo motore da 218 CV e 240 Nm di coppia, ma con due tagli batteria disponibili, da 56,2 e ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Richiama 375mila Suv