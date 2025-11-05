Stellantis richiama 375mila SUV ibridi per rischio incendio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi richiamo globale per Jeep Wrangler e Grand Cherokee. Stellantis ha annunciato un richiamo di oltre 375mila SUV ibridi plug-in dei modelli Jeep Wrangler e Jeep Grand Cherokee a causa di potenziali guasti alle batterie che hanno provocato 19 casi di incendio in tutto il mondo. L’azienda ha invitato i proprietari a parcheggiare i veicoli all’aperto e a non ricaricarli fino al completamento delle riparazioni. Circa 320mila mezzi coinvolti si trovano negli Stati Uniti, mentre il resto è distribuito tra Europa e altri mercati. Secondo quanto riportato da Reuters, il richiamo riguarda: Jeep Wrangler 4xe prodotte tra il 2020 e il 2025,. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Stellantis richiama 320mila modelli Jeep ibridi negli Stati Uniti per rischio di incendio alle batterie - X Vai su X
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/stellantis-richiama-320mila-modelli-jeep-ibridi-stati-uniti-rischio-incendio-batterie-AHleYaXD #Stellantis #Jeep #auto - facebook.com Vai su Facebook
Problemi alle batterie: Stellantis richiama 375mila Suv ibridi in tutto il mondo - in Jeep Wrangler e Grand Cherokee in tutto il mondo a causa di guasti alle batterie dopo 19 segnalazioni di incendi e ha invitato i ... Segnala msn.com
Leapmotor B10, ecco il c-suv full electric di Stellantis. Il test drive - Un 100% elettrico con un solo motore da 218 CV e 240 Nm di coppia, ma con due tagli batteria disponibili, da 56,2 e ... Da tg24.sky.it