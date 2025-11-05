Stellantis | investiremo in Ue se cambia le regole

Normative da cambiare, divieto sui motori a benzina da allentare, produttori liberi di innovare anche al di fuori dell’elettrico. Queste alcune delle condizioni messe da Stellantis per tornare a "investire maggiormente in Europa". "La sovranità industriale dell’Europa è a rischio a causa della dipendenza dalla Cina che 20 anni fa ha costruito il proprio ecosistema indipendente: l’Europa avrà bisogno di almeno 10 anni per ricostruire una certa indipendenza industriale". A fare il punto è l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenuto a Parigi, in occasione del quarto Automotive Industry Day organizzato dalla Pfa francese e poi durante un’intervista congiunta al Financial Times con Ola Källenius, responsabile dell’Acea e ad di Mercedes-Benz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis: investiremo in Ue se cambia le regole

