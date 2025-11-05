Stellantis Filosa scarica Mirafiori & C

Il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, promette e prende tempo sul futuro produttivo del gruppo in Italia e, come contentino, annuncia 400 assunzioni a Mirafiori dove sta per partire la linea della nuova Fiat 500 ibrida. Ma la doccia gelata arriva in queste ore allorché il top manager di origini partenopee pone gli interessi francesi subito dopo quelli degli Stati Uniti. E l'Italia? Resta a guardare. E il presidente di Stellantis, John Elkann? L'affermazione di Filosa, della quale ora i sindacati metalmeccanici che lo hanno appena incontrato prenderanno atto, ha senz'altro ottenuto l'ok da parte del nipote di Gianni Agnelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

