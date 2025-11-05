Stella Rossa-Lille Europa League 06-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Fa un po’ strano vedere la Stella Rossa con un solo punto in 3 gare di Europa League e il record potrebbe anche essere peggiore in caso di sconfitta questa sera contro il Lille di Genesio. I crno beli non vincono da 4 partite in tutte le competizioni: in campionato questa leggera flessione ha permesso a Partizan e Vojvodina di rientrare sotto mentre in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Stella Rossa-Lille (Europa League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Contenuti che potrebbero interessarti

Il 29 maggio 1991, a Bari, la Stella Rossa di Belgrado vince la Coppa dei Campioni: è il punto più alto della storia del calcio jugoslavo. Ma solo un mese dopo, il paese precipita nella guerra. Ascoltate la nuova puntata del podcast: https://open.spotify.com/epis - facebook.com Vai su Facebook

Stella Rossa-Celtic, Arnautovic gol e...faccia a faccia - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Stella Rossa-Celtic, Arnautovic gol e... faccia a faccia con Scales. Il VIDEO - Inserimento vincente e primo gol in Europa League: tra i protagonisti del match tra Stella Rossa e Celtic, terminato 1- Secondo sport.sky.it

Europa League, tutti i risultati della serata: Arnautovic salva lo Stella Rossa - Questi tutti i risultati della prima tornata di partite della prima giornata di League Phase di Europa League. Come scrive tuttomercatoweb.com