L’inchiesta scattò nel 2016 in seguito alla denuncia di una coppia di genitori di un paziente. Nove anni dopo, il " caso Stella Maris " è arrivato al primo grado di giudizio con dieci condanne in tribunale a Pisa. E’ l’inchiesta sull’allora struttura di Montalto diventata un processo nel quale l’accusa ha contestato una pluralità di condotte illecite, costituite da ripetuti atti di vessazione fisica e morale da parte di operatori – secondo la procura anche carenti di preparazione e in una condizione lavorativa di stress – ai danni di persone affette in vario grado da disabilità neuropsichica ospitate nel centro adolescenti e giovani adulti che nel frattempo ha cambiato sede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stella Maris, il verdetto. Condannati 10 operatori per i maltrattamenti