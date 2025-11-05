Svolta nell’inchiesta per l’aggressione al 43enne Stefano Cena. Il silenzio di Capena, piccolo centro alle porte di Roma, è stato spezzato dall’eco di una violenza ingiustificabile. Stefano Cena, 43 anni, giostraio conosciuto in paese, è morto il 14 ottobre dopo nove giorni di agonia in ospedale. Era stato brutalmente aggredito la sera del 5 ottobre. Ora, la Procura di Tivoli ha disposto l’arresto di tre giovani: due 19enni e un 24enne, tutti italiani. L’accusa è pesantissima: omicidio volontario aggravato in concorso. Una lite banale che diventa tragedia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto è iniziato da un gesto apparentemente insignificante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Stefano Cena aggredito dai dipendenti del fratello’: tre arresti per la morte del giostraio di Capena