Stefania Sandrelli | Pasolini giocava a pallone col mio ex io facevo la speaker A Gino Paoli spaccai lo stereo

Valerio Cappelli sulle pagine del Corriere della Sera intervista oggi Stefania Sandrelli che ha raccontato dei suoi amori e dei suoi flirt Stefania, l’hai conosciuto Pasolini? «Eccome. Quando a 18 anni ebbi Amanda, mia madre affittò un appartamentino all’Eur, ed eravamo vicini di casa con Pier Paolo, che abitava con la madre in via Eufrate. Lontano dal centro, potevo avere più privacy. C’era il laghetto, il verde, l’ideale per un bambino piccolo. Con Pasolini prendevo il gelato. Avevo fatto Germi ma non ero ancora così nota, lui era già il grande poeta». Di cosa parlavate? «Di quello che facevamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stefania Sandrelli: «Pasolini giocava a pallone col mio ex, io facevo la speaker. A Gino Paoli spaccai lo stereo»

Altre letture consigliate

La terza stagione di Call My Agent - Italia porta nuovamente in scena gli agenti alle prese con guest star d'eccezione come Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Michelle Hunziker, il cast di Romanzo Criminale e Miriam Leone - facebook.com Vai su Facebook

Alle 21:10 “Il conformista” di Bernardo Bertolucci con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli | Marcello Clerici, sentendosi "diverso", si propone così come collaboratore volontario all'OVRA, la polizia politica fascista, per spiare un suo ex professore di filosofi - X Vai su X

Stefania Sandrelli: «Pasolini giocava a pallone col mio ex, io facevo la speaker. A Gino Paoli spaccai lo stereo» - Valerio Cappelli sulle pagine del Corriere della Sera intervista oggi Stefania Sandrelli che ha raccontato dei suoi amori e dei suoi flirt ... Secondo ilnapolista.it

Stefania Sandrelli: «Pasolini era il mio vicino di casa, facevo la speaker delle sue partite. De Niro? Sul set non mi trattenni» - «Aspetta un attimo che spengo la radio, stavo ascoltando un programma sull’anniversario della morte di Pasolini», dice Stefania Sandrelli. Come scrive msn.com