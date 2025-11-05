Stefania Sandrelli | Pasolini giocava a pallone col mio ex io facevo la speaker A Gino Paoli spaccai lo stereo

Ilnapolista.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valerio Cappelli sulle pagine del Corriere della Sera intervista oggi Stefania Sandrelli che ha raccontato dei suoi amori e dei suoi flirt Stefania, l’hai conosciuto Pasolini? «Eccome. Quando a 18 anni  ebbi Amanda, mia madre affittò  un appartamentino all’Eur,  ed eravamo vicini di casa  con Pier Paolo, che abitava con  la madre in via Eufrate. Lontano  dal centro, potevo avere più  privacy. C’era il laghetto, il verde,  l’ideale per un bambino  piccolo. Con Pasolini prendevo  il gelato. Avevo fatto Germi  ma non ero ancora così nota,  lui era già il grande poeta». Di cosa parlavate? «Di quello che facevamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

stefania sandrelli pasolini giocava a pallone col mio ex io facevo160la speaker a gino paoli spaccai lo stereo

© Ilnapolista.it - Stefania Sandrelli: «Pasolini giocava a pallone col mio ex, io facevo la speaker. A Gino Paoli spaccai lo stereo»

Altre letture consigliate

stefania sandrelli pasolini giocavaStefania Sandrelli: «Pasolini giocava a pallone col mio ex, io facevo la speaker. A Gino Paoli spaccai lo stereo» - Valerio Cappelli sulle pagine del Corriere della Sera intervista oggi Stefania Sandrelli che ha raccontato dei suoi amori e dei suoi flirt ... Secondo ilnapolista.it

Stefania Sandrelli: «Pasolini era il mio vicino di casa, facevo la speaker delle sue partite. De Niro? Sul set non mi trattenni» - «Aspetta un attimo che spengo la radio, stavo ascoltando un programma sull’anniversario della morte di Pasolini», dice Stefania Sandrelli. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stefania Sandrelli Pasolini Giocava