Stefani piace a 6 veneti su 10 Lega-FdI è testa a testa E Manildo? Il sondaggio sulle elezioni regionali
Alberto Stefani prossimo Presidente del Veneto? Sì, secondo le analisi di Demos per l?Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Il giovane deputato della Lega, infatti, non dovrebbe. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Alberto Stefani, candidato in Veneto per il dopo Zaia: «I veneti non pagheranno nuove tasse. Migranti? Solo se c'è lavoro» - Ha scelto di presentarsi tra le mura, confortevoli, della sede del suo partito a Noventa Padovana in un incontro — senza telecamere — con i quotidiani del Veneto, per un primo confronto sui temi al ... corrieredelveneto.corriere.it scrive
Stefani 'avvisa' Vannacci: «In Veneto decidono i veneti». Fuori Costalonga e dentro Tomaello. I nodi delle liste - Più ovviamente il leone di San Marco e l’Alberto da Giussano, nei ... Lo riporta ilgazzettino.it
Stefani candidato di centrodestra alla presidenza del Veneto - A correre per la presidenza del Veneto sarà il deputato leghista Alberto Stefani, mentre in Puglia ... Secondo ansa.it