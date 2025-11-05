StartAn 2025 l' hackathon tra le novità Marco Battino | Creatività tecnologia e responsabilità sociale si incontrano
ANCONA – Tra le iniziative di punta di StartAn 2025, la fiera nazionale delle startup in programma l’11 novembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona, è previsto anche un Hackathon dedicato al rapporto tra imprenditorialità e impatto sociale.L’evento, intitolato “Innovazione e impatto sociale”, è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
