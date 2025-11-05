Star Wars | Gli impegni di Daisy Ridley mette a rischio il nuovo film con Rey

Daisy Ridley è sempre più occupata, e questo potrebbe non essere un buon segno per i fan in attesa del suo ritorno nel ruolo di Rey nel film di Star Wars intitolato Il Nuovo Ordine Jedi. Annunciato con clamore alla Star Wars Celebration 2023, il progetto, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, che vedrà Rey impegnata a ricostruire l’Ordine Jedi, sta procedendo con estrema lentezza. Nel frattempo, Lucasfilm ha già annunciato e persino completato altre produzioni, come The Mandalorian e Grogu di Jon Favreau, suggerendo un cambio di priorità. Rey: L’Asset cinematografico chiave di Star Wars. Il personaggio di Rey è considerato la “risorsa cinematografica più importante” del franchise, con voci che suggeriscono un coinvolgimento di Ridley in diversi film futuri, inclusa una potenziale apparizione nella misteriosa trilogia di Simon Kinberg. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars: Gli impegni di Daisy Ridley mette a rischio il nuovo film con Rey

