Star Trek proseguirà ma senza Chris Pine e compagni | Paramount vuole un reboot totale

L'agonia della gestazione di Star Trek 4 sembra essersi conclusa, lo studio ripartirà da zero con un nuovo cast e una saga più moderna adatta alle nuove generazioni. Dopo anni di incertezze Paramount ha deciso per un netto colpo di spugna, rilanciando il franchise di Star Trek con un reboot nuovo di zecca. Secondo quanto anticipato da Variety, la compagnia ha deciso di staccare la spina alla saga di J.J. Abrams ripartendo da zero senza le star Chris Pine, Zachary Quinto e compagnia. Uno Star Trek 4 sarebbe stato approvato dalla compagnia prima che Star Trek Beyond, diretto da Justin Lin, si rivelasse un flop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

