Star Trek | Il quarto film della saga con Chris Pine è stato ufficialmente abbandonato La Paramount da il via libera al reboot

Dopo anni in un "inferno di sviluppo", il tanto atteso film Star Trek 4 con il cast del reboot di J.J. Abrams è stato definitivamente abbandonato dalla Paramount Pictures. Nonostante il continuo interesse di star come Zachary Quinto e Chris Pine, lo studio ha deciso di voltare pagina, segnando la fine ufficiale della Kelvin Timeline cinematografica. Addio all'Enterprise di Pine e Quinto. Secondo quanto riportato da Variety, la Paramount "ha rinunciato all'idea di riportare in scena Chris Pine, Zachary Quinto e il resto dell'ensemble del reboot di J.J. Abrams". Questa mossa conferma che la serie iniziata con Star Trek (2009) si conclude con il terzo capitolo, Star Trek Beyond (2016).

