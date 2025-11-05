Star Trek | i nuovi progetti per la saga rivelati nel rapporto della Paramount

Nuovi piani per un altro film di Star Trek sono stati rivelati in un rapporto della Paramount, confermando la direzione che prenderà il franchise. I film appartenenti a questo franchise hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella cronologia della più ampia saga fantascientifica. Tuttavia, l’ultima uscita nelle sale risale al 2016 con Star Trek: Beyond, e da allora la serie si è concentrata sui programmi televisivi. Tuttavia, secondo Variety, ci sono piani in atto per un nuovo film di Star Trek, nella speranza di rinvigorire il franchise di fantascienza sul grande schermo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it