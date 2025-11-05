Star Trek | addio all' Universo Kelvin il prossimo film avrà un cast interamente nuovo

Comingsoon.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con tutti i tira e molla recenti, ce l'eravamo immaginato, ma dalle ultime notizie è ormai certo che la linea temporale dei film di Star Trek di J.J. Abrams si interrompe e il vecchio cast non tornerà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

star trek addio all universo kelvin il prossimo film avr224 un cast interamente nuovo

© Comingsoon.it - Star Trek: addio all'Universo Kelvin, il prossimo film avrà un cast interamente nuovo

