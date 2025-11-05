Inter News 24 Il difensore dell’Inter U23, Francesco Stante, si è raccontato nel Matchday Programme in vista di Inter Kairat Almaty. Protagonista del Matchday Programme di oggi in vista di Inter Kairat Almaty assieme a Pio Esposito e Tessa Wullaert, il difensore dell’ Inter U23, Francesco Stante, si è raccontato così. QUALITÀ – « Sono un giocatore che abbina fisicità e tecnica. Mi piace essere sempre dentro la partita, in ogni fase di gioco. Credo sia fondamentale riuscire a leggere le situazioni prima che accadano in campo per poter reagire con lucidità. Mi piace lo scontro leale, mettere la mia fisicità e l’intensità al servizio della squadra, sempre con correttezza e rispetto per l’avversario ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Stante racconta: «Mi piace studiare gli avversari, Zanetti, Samuel e Bastoni i miei idoli! Da Chivu ho imparato tanto»