Stalla abusiva ospitava un cavallo privo di registrazione | quattro denunce a Nesima
I carabinieri della stazione di Nesima, con il supporto dei veterinari dell’Asp di Catania e del personale della polizia locale, hanno denunciato a piede libero 4 persone residenti nel capoluogo etneo. Sono accusate, a vario titolo, di violazioni in materia edilizia e di tutela degli animali. I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
