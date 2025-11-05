Stalla abusiva ospitava un cavallo privo di registrazione | quattro denunce a Nesima

Cataniatoday.it | 5 nov 2025

I carabinieri della stazione di Nesima, con il supporto dei veterinari dell’Asp di Catania e del personale della polizia locale, hanno denunciato a piede libero 4 persone residenti nel capoluogo etneo. Sono accusate, a vario titolo, di violazioni in materia edilizia e di tutela degli animali. I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

