Stai sempre in tv Manderei anche te ma invitano il più sveglio della coppia | la zuffa sui social tra Bonelli e Calenda

"Si lamenta, lui che sta sempre in Tv!". "Io ti manderei in TV h24, sei il perfetto spot contro l'ambientalismo ideologico. Purtroppo invitano quello più sveglio della coppia ( Fratoianni )". Una zuffa sui social dal sapore ironico, quella tra il co-portavoce dei Verdi e deputato di Avs Angelo Bonelli e il presidente di Azione Carlo Calenda. Quest'ultimo, nel primo post pubblicato su X, si lamenta di non ricevere attenzioni mediatiche: " Riassumendo: 1) su Repubblica e La Stampa non fanno più interviste perché ci siamo occupati di Stellantis; 2) da Corrado Formigli non mi invitano perché ho contestato Sachs e la conduzione pro Sachs; 3) di Enel e Terna sui giornali non si può parlare perché altrimenti minacciano di togliere la pubblicità.

