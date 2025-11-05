Stagione delle Muse | Il birraio di Preston da Ancona all’Italia
Un debutto in grande stile per la nuova stagione del Teatro delle Muse di Ancona. Imperdibile soprattutto per chi ama Andrea Camilleri. Sì, perché in scena va Il birraio di Preston, uno dei titoli più emblematici dello scrittore siciliano, una sorta di epitome della sua arte di impareggiabile narratore. La regia è di Giuseppe Dipasquale, legato da un lungo e proficuo rapporto di collaborazione, nonché di amicizia, con Camilleri. Quasi inutile dire che la la riduzione teatrale è firmata da entrambi. La prima versione risale al 1999, la seconda al 2009. E ora tocca alla terza, una produzione di Marche Teatro, Teatro Al Massimo di Palermo e Teatro di Roma, che dopo le date di Ancona, da oggi (ore 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
