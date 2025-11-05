Stadio San Siro firmato il rogito | è ora di proprietà di Milan e Inter

Lo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, è da oggi ufficialmente di proprietà di Inter e Milan. Secondo quanto appreso da LaPresse questa mattina è stato firmato il rogito che prevede la cessione dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano ai due club, che sulla stessa area costruiranno un nuovo e moderno impianto. La firma del rogito, per una cifra di circa 197 milioni, ha fatto seguito alla delibera approvata dal Consiglio comunale di Milano lo scorso 29 settembre. “È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro S.p.A., nella giornata odierna, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale ‘Grande Funzione Urbana San Siro’, a seguito della proposta presentata da A. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stadio San Siro, firmato il rogito: è ora di proprietà di Milan e Inter

