Stadio Milano | teste a pm ' da Sala nessun bando su Meazza speculazione immobiliare'

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Nessun bando pubblico e il sì a una speculazione edilizia. L'imprenditore dello spettacolo Claudio Trotta, sentito come testimone in Procura a Milano, ha ripetuto quella che da tempo è una sua denuncia pubblica contro la vendita dello stadio San Siro su cui i pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi indagano per turbativa d'asta. Al centro del fascicolo d'indagine il documento pubblicato lo scorso marzo sul sito del Comune di Milano. L'avviso pubblico riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande funzione urbana (Gfu) 'San Siro' comprensivo dello stadio Meazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

