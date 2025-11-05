Stadio Milano | teste a pm ' da Sala nessun bando su Meazza speculazione immobiliare'
Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Nessun bando pubblico e il sì a una speculazione edilizia. L'imprenditore dello spettacolo Claudio Trotta, sentito come testimone in Procura a Milano, ha ripetuto quella che da tempo è una sua denuncia pubblica contro la vendita dello stadio San Siro su cui i pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi indagano per turbativa d'asta. Al centro del fascicolo d'indagine il documento pubblicato lo scorso marzo sul sito del Comune di Milano. L'avviso pubblico riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande funzione urbana (Gfu) 'San Siro' comprensivo dello stadio Meazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Stampa. . È ufficiale: lo stadio di San Siro cambia proprietà. Questa mattina è stato firmato il rogito notarile con cui il Comune di Milano cede lo stadio Giuseppe Meazza e le aree limitrofe a Inter e Milan per un valore complessivo di 197 milioni di euro. […] N - facebook.com Vai su Facebook
"Comune di Milano" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Stadio Milano: teste a pm, 'da Sala nessun bando, su Meazza speculazione immobiliare' - L'imprenditore dello spettacolo Claudio Trotta, sentito come testimone in Procura a Milano, ha ripetuto quella che da tempo è una sua denuncia pubblica contro la vendita dello stadio San Siro su cui i ... Secondo lanuovasardegna.it
Inchiesta San Siro, il testimone ai pm: «Vendita? Operazione pilotata di speculazione» - Il Comune guidato da Beppe Sala e la società Stadio San Siro hanno firmato il rogito sul Meazza. editorialedomani.it scrive
Vendita San Siro, la Procura indaga per turbativa d'asta - Sulla compravendita dello stadio di San Siro, per il quale è previsto oggi il rogito notarile, la Procura di Milano sta indagando per turbativa d'asta. ansa.it scrive