**Stadio Milano | firmato rogito per compendio immobiliare San Siro**

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro, nella giornata odierna, l'atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell'ambito del vigente Pgt-Piano di governo del territorio, quale 'Grande funzione urbana San Siro', a seguito della proposta presentata da Ac Milan e Fc Internazionale Milano, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 ('Legge Stadi'). Lo rende noto il Comune di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Stadio Milano: firmato rogito per compendio immobiliare San Siro**

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

GABRY PONTE - SAN SIRO DANCE 2026 27-06-2026 MILANO - Stadio San Siro *disponibile il FANTICKET BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI QUA: https://www.ticketone.it/artist/gabry-ponte/ - facebook.com Vai su Facebook

Lo stadio Meazza di Milano passa a Milan e Inter: firmato rogito - (askanews) – “È stato firmato oggi dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro Spa, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stad ... Da askanews.it

**Stadio Milano: firmato rogito per compendio immobiliare San Siro** - È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro, nella giornata odierna, l'atto notarile relativo ... iltempo.it scrive

San Siro, firmato il rogito: la proprietà dello stadio passa dal Comune di Milano a Inter e Milan (per 197 milioni di euro) - L'annuncio delle due società: ora il progetto affidato agli studi Foster + Partners e Manica per un nuovo stadio che «risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuov ... Da milano.corriere.it