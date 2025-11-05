Lo stadio Diego Armando Maradona, si sa, è un posto molto caro per tutti i tifosi del Napoli. Teatro di un sentimento che non conosce limiti, quello per la maglia partenopea, l’impianto di Fuorigrotta ha un posto speciale per tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra napoletana. Anche per questo motivo, si segue con enorme interesse il lungo dibattito legato al futuro e a ciò che ne sarà della candidatura in vista di Euro 2032. La SSC Napol i, da tempo, ha svelato la sua intenzione di voler costruire un proprio impianto, ma non è esclusa – soprattutto da ambienti politici – la possibilità che, alla fine, la casa del Napoli possa rimanere sempre il Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stadio Maradona, importante annuncio: svolta anche per il futuro del Napoli?