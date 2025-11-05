Stadio Maradona importante annuncio | svolta anche per il futuro del Napoli?
Lo stadio Diego Armando Maradona, si sa, è un posto molto caro per tutti i tifosi del Napoli. Teatro di un sentimento che non conosce limiti, quello per la maglia partenopea, l’impianto di Fuorigrotta ha un posto speciale per tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra napoletana. Anche per questo motivo, si segue con enorme interesse il lungo dibattito legato al futuro e a ciò che ne sarà della candidatura in vista di Euro 2032. La SSC Napol i, da tempo, ha svelato la sua intenzione di voler costruire un proprio impianto, ma non è esclusa – soprattutto da ambienti politici – la possibilità che, alla fine, la casa del Napoli possa rimanere sempre il Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al 95’ arrivano i fischi dei tifosi del Maradona. Non solo. Al 95’ lo stadio è già mezzo vuoto, in molti scappano via per tornare in fretta a casa. Non solo. Il fortino di Fuorigrotta stasera si è acceso raramente, molto raramente. Quando si parla di dodicesimo uomo - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, lo stadio Maradona su Ea Sports Fc 26: c'è l'annuncio ufficiale - Electronic Arts ha annunciato che lo Stadio Diego Armando Maradona che ospita le partite casalinghe della SSC Napoli sarà incluso per la prima volta nella prossima edizione di EA SPORTS FC 26, ... Segnala ilmattino.it
Napoli, anche lo Stadio Maradona in EA SPORTS FC 26 - Electronic Arts (NASDAQ: EA) ha annunciato che lo Stadio Diego Armando Maradona che ospita le partite casalinghe della SSC Napoli sarà incluso per la prima volta nella prossima edizione di EA SPORTS ... Secondo corrieredellosport.it
Lo stadio Maradona entra nel mondo virtuale di Ea Sports Fc - Electronic Arts (Nasdaq: Ea) ha annunciato che lo Stadio Diego Armando Maradona che ospita le partite casalinghe della Ssc Napoli sarà incluso per la prima volta nella prossima edizione di Ea Sports ... Secondo ansa.it