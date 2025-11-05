Stadio di Lecco Valsecchi | Il Comune deve investire non possiamo immaginare che il Lecco giochi altrove

Leggo tanta amarezza nelle parole pronunciate ieri dal presidente Aniello Aliberti e non poteva essere altrimenti. Un patrimonio come lo stadio Rigamonti Ceppi che viene completamente ignorato dall'attuale amministrazione comunale."Bocciato l'emendamento per sistemare la cabina elettrica"Hanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Domenica 9 Novembre 2025 17:30 ? Stadio “Silvio Piola” - Novara ?Biglietti acquistabili online nel link in bio a partire dalle 10:00 di martedì 4 novembre 2025 Per i residenti nella provincia di Lecco è consentito l’acquisto esclusivam - facebook.com Vai su Facebook

Pres. Lecco sullo stadio: "Dialogo da un anno e mezzo tra promesse e mezze promesse" - Il numero uno bluceleste ha parlato della situazione dello stadio: "A inizio anno. Segnala tuttomercatoweb.com

Lecco, il teleriscaldamento contestato: “I conti non tornano, inquina di più e le emissioni aumenterebbero del 100%” - “Il calcolo della fuoriuscita di ossidi di azoto e monossido di carbonio presenta un grossolano errore” ... Secondo msn.com

Seregno, tegola stadio: il comune di Lecco dice no per l'uso del "Rigamonti-Ceppi" - Tegola stadio per il neo promosso Seregno, che sperava di poter disputare parte delle partite del prossimo campionato di Serie C allo stadio “Rigamonti- Scrive m.tuttomercatoweb.com